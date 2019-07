RITIRO LAZIO, GIORNO 10 - Niente riposo per tre calciatori: si recupera in palestra

AURONZO - Giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi alla sua Lazio. Non si fermano però gli acciaccati: Strakosha, Luiz Felipe e Leiva, che si sono ritrovati nella palestra del campo Zandegiacomo per recuperare dai problemi fisici. Un'occasione per il portiere albanese, aggregatosi solo venerdì, quando il ritiro era già iniziato da una settimana. Discorso diverso per Lucas, alle prese con un guaio muscolare: rimarrà ad Auronzo per tutto il periodo fino al rientro nella Capitale. Solo affaticamento per il difensore brasiliano, ieri assente nell'amichevole contro la Triestina. A loro si è aggiunto anche Stefan Radu: flessioni e addominali per il difensore, che non perde mai occasione per un allenamento extra.

