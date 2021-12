Calciomercato Lazio, Conte su Bergwijn: "È pienamente nel progetto"

Era stato accostato alla Lazio nei giorni scorsi, ma la pista s'è subito raffreddata. Steven Bergwijn, classe 1997, esterno offensivo del Tottenham, è destinato a rimanere a Londra almeno fino a giugno. Ci ha pensato Antonio Conte a toglierlo dal mercato dopo il gol segnato dall'olandese nel match di Coppa di Lega contro il West Ham: "Penso che queste due settimane in cui abbiamo avuto tanti giocatori con il covid, hanno aiutato me e hanno aiutato Steven a conoscerci e fargli capire molto bene cosa voglio da lui e dai giocatori che stavo allenando". Un messaggio chiaro, rafforzato da queste parole: "Bergwijn è totalmente coinvolto nel mio progetto, in quello che chiedo ai miei giocatori", riporta Sky Sport News. Difficile pensare, quindi, che Conte possa decidere di privarsi di un'alternativa in avanti, soprattutto in un periodo denso di partite e con la minaccia covid che incombe sulla Premier.