Calciomercato Lazio, continua la linea verde: è fatta per un difensore

La Lazio ha chiuso per un giovane difensore, classe 2004, su cui c'erano anche altri club. In stagione ha giocato 745 minuti.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in chiusura per Simone Cesari. Affare definito e firme in arrivo per il giocatore, classe 2004, proveniente dal Trastevere. Come avevamo anticipato qualche giorno fa, Cesari era un nome che la Lazio stava seguendo con grande attenzione e interesse. Terzino, ma anche centrale, piede destro, il ragazzo è cresciuto nell'Urbetevere, prima di passare al Trastevere nell'estate del 2020. Cesari in stagione ha giocato 745' tra campionato di Serie D e Coppa Italia di categoria. Il giovane difensore si metterà a disposizione della Primavera di Sanderra. In arrivo anche Mahamdou Baldé, fratelo di Keita. Anche lui classe 2004.