Calciomercato Lazio, corsa contro il tempo per la cessione di Casasola: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Poco più di 72 ore e poi suonerà il definitivo gong alla sessione estiva del calciomercato. La Lazio deve ancora sistemare qualche giocatore in uscita e tra questi c'è Tiago Casasola. Vi avevamo raccontato dei giorni scorsi che, dopo il rientro parentesi alla Salernitana, più squadre avevano bussato alle porte di Formello per chiedere informazioni per l'argentino. Dopo Parma, Verona, Juve Stabia, Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano, sembravano essere Chievo e Mirandes le squadre in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del ragazzo di Buenos Aires. Entrambe le piste, però, hanno perso quota e il laterale rischia seriamente di rimanere alla Lazio come esubero almeno fino a gennaio.

LIVORNO E HUESCA - Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio del Livorno, alla ricerca di un esterno destro. Il laterale, però, non rientra nei parametri economici dei toscani che hanno così virato su altri obiettivi. Si aspettano le mosse dell'Huesca che aveva lanciato timidi messaggi. Si lavorerà fino all'ultimo momento utile soprattutto in Italia (Serie A e B) e in Spagna per cercare una sistemazione. La permanenza alla Lazio non permetterebbe al giocatore di crescere (troppa la concorrenza a destra con Lazzari, Marusic e Patric) e sarebbe più utile per tutti trovare una soluzione. Entro lunedì bisogna trovare una soluzione e si spera in un affare dell'ultimo minuto per accontentare il ragazzo. La società e l'entourage dell'argentino sono al lavoro, ma il rischio di permanenza da esubero incombe.

LAZIO, BLINDATO MILINKOVIC

LAZIO, PRONTO IL RINNOVO DI CAICEDO

TORNA ALLA HOMEPAGE