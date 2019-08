Calciomercato Lazio, blindato Milinkovic: respinto l'ultimo assalto dell'Inter

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio blinda Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è punto fermo e uomo cardine della squadra di Inzaghi e, nonostante le sensazioni di giugno, è destinato a restare ancora in biancoceleste. Il centrocampista sembrava destinato a lasciare Formello, con il Manchester United pronto ad accoglierlo in Premier League. L'affare, però, non è decollato fino alla definitiva fumata bianca e il calciatore è pronto a tuffarsi negli schemi del mister piacentino. La prestazione maiuscola di Marassi è un segnale che il calciatore alla Lazio sta bene. Ama Roma e i tifosi biancocelesti. Avrebbe provato una nuova esperienza solo davanti alla chiamata di una big europea. Ormai, però, è tardi e Lotito ha chiuso le porte. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, la società biancoceleste avrebbe risposto negativamente alle chiamate arrivate negli ultimi giorni. L'Inter, per parlare di una pretendente molto interessata, cerca un centrocampista fisico da affiancare a Barella e Sensi. Il numero 21 biancoceleste sarebbe l'uomo ideale. ma l'offerta arrivata non è nemmeno vicina al valore di mercato di Sergej. I meneghini hanno proposto i cartellini di Gagliardini e di due Under 19, oltre al pagamento cash di 65 milioni. La Lazio ha gentilmente rifiutato e i lombardi hanno cambiato obiettivo puntando uno tra Vidal e Rakitic del Barcellona. Milinkovic è così pronto per un'altra stagione da vivere con l'aquila sul petto, Inzaghi e i tifosi biancocelesti non possono che esultare.

