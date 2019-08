Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Fatta per il rinnovo di Caicedo"

Finalmente la firma sul contratto. Come vi avevamo anticipato, a breve ci sarà la fumata bianca per il rinnovo di Caicedo con la Lazio. La conferma è arrivata in serata anche da Gianluca Di Marzio, che durante la trasmissione "Calciomercato-L'originale" ha rimarcato i dettagli dell'accordo. Prolungamento per altre due stagioni (scadenza nel 2022), con uno stipendio da 2 milioni di euro più bonus. Si attende solo l'ufficialità.

Pubblicato il 29/08 alle 23:55