Sorteggio Europa League, Lazio testa di serie: fasce, data e orario

Dopo la Champions, tocca all'Europa League. Venerdì 30 agosto, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, è in programma il sorteggio della fase a gironi della stagione 2019/2020. Si partirà alle ore 13, con l'urna che darà il suo responso: le 48 squadre sono suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA per coefficienti, che tiene conto dei punti totalizzati negli ultimi 5 anni, o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (si considererà il valore più alto). La Lazio sarà inserita in prima fascia. Nessuna squadra potrà affrontarne un’altra della stessa federazione durante la fase a gironi e nei sedicesimi di finale.

PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, LAZIO.

SECONDA FASCIA: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

TERZA FASCIA: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

QUARTA FASCIA: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

TUTTE LE DATE DELLA COMPETIZIONE

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium

DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2019/2020 sarà tramesso in diretta streaming sul sito della UEFA, in tv da SkySport e sempre in streaming su Sky Go.

Pubblicato alle 00:05