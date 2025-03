Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Occhi su un talento del Leicester"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è interessata a Bilal El Khannouss, fantasista del Leicester City. Lo riporta Africafoot, importante portale francese che si occupa di calcio africano. Classe 2004, El Khannouss è approdato in Premier la scorsa estate, proveniente dal Genk per 20 milioni di euro. Le Foxes, però, sono a un passo dalla retrocessione, lontani nove punti dalla zona salvezza.

Se dovesse essere retrocessione - specifica Africafoot - El Khannouss chiederà la cessione, anche perché con Coppa d’Africa e qualificazioni al Mondiale alle porte, servirebbe una vetrina importante per un talento in rampa di lancio. La Lazio, però, non sarebbe l’unico club interessato. Ci sarebbe stato un sondaggio anche dell’Arsenal, mentre il Lipsia si sarebbe mosso per un prestito con diritto di riscatto. La Lazio invece - secondo Africafoot - punta ad acquistarlo a titolo definitivo.

Il prezzo si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro. El Khannouss è un trequartista, un giocatore capace di vedere il gioco e fornire assist, sono stati otto nella passata stagione, mentre sono quattro in quella in corso. Un calciatore ideale per il 4-2-3-1 per muoversi tra le linee e fornire imprevedibilità alla manovra della propria squadra.