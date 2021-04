Calciomercato Lazio, dalla Nigeria: "Biancocelesti forti su Abdullahi, stellina dell'Under 17"

Occhi al futuro. La Lazio progetta il proprio domani, lavora sui giovani e - secondo Scorenigeria.com - ha messo nel mirino Ahmed Abdullahi. Classe 2004, Abdullahi è cresciuto nel HB Academy ed è il centravanti della selezione Under 17 nigeriana. Secondo quanto rivelato da fonti vicine al giocatore a Scorenigeria, la Lazio avrebbe accelerato i tempi per bruciare la concorrenza di Milan e Feyenoord. Proprio il club olandese sembrava in vantaggio per acquistare Abdullahi, ma ora ecco la Lazio che punta a chiudere in breve tempo.