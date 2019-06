Calciomercato Lazio, dalla Spagna: Levante su Bastos

Sirene dalla Spagna, per Bastos. Nella penisola iberica, rilanciano l'interesse del Levante per il difensore della Lazio. Secondo l'edizione valenciana di El Desmarque, il nome dell'angolano è finito nella lista dei desideri di Paco Lopez, tecnico del club spagnolo, già in passato. I tentativi di portarlo in Liga, però, erano naufragati. Oggi, con Chema in uscita e l'infortunio di Roberto Pier al legamento crociato (previsto il recupero solo a novembre), il club spagnolo è costretto a valutare nuovi innesti e torna sulle sue tracce. Inoltre, al Levante, Bastos rincontrerebbe una vecchia conoscenza: Pepe Pastor, il preparatore atletico con cui già ha avuto modo di lavorare nella sua esperienza in Russia, con il Rostov. Il futuro del difensore è un nodo da sciogliere: la sua avventura nella Capitale può proseguire. Ma qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile, il club biancoceleste ci penserebbe eccome.

LAZIO, BASTOS NEL MIRINO DEL LEVANTE NEL MERCATO INVERNALE

