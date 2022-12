Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Un club sonda il terreno per Maximiano”

Un errore col Bologna ha segnato il percorso di Maximiano alla Lazio, gli è costato caro. Da quel giorno il suo posto è sempre stato in panchina lasciando così ampio spazio a Provedel. Un’avventura tutt’altro che positiva, nonostante le sue prestazioni prima di approdare nella Capitale dicessero altro. La società biancoceleste, tempo fa, aveva aperto alla possibilità di un prestito per rilanciarlo nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2027. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi proprio a gennaio, ma è tutto da valutare. Nel frattempo in Spagna, come riporta Sport.es, c’è un club che lo avrebbe inserito nella lista dei vorrei: si tratta dell’Espanyol. La società non sarebbe soddisfatta di quanto fatto finora da Lecomte e Fernandez, spingendo così la dirigenza a guardarsi intorno. La prima scelta è Pacheco dell’Almeria, ma i rapporti poco pacifici col club non faciliterebbero il trasferimento e per questo si sta facendo strada l’idea del portoghese. La formula è quella del prestito con l’opzione di acquisto in futuro.

