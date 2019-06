Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Zidane dice no a Milinkovic e Pjanic"

Sergej Milinkovic Savic è al centro delle ultime voci di mercato, in casa Lazio. Su di lui, stando agli ultimi rumors, sarebbe parecchio forte il Paris Saint-Germain. Anche il Real Madrid ha manifestato interesse per il centrocampista biancoceleste. Secondo Diario Madridista, però, il club spagnolo nelle ultime ore si sarebbe defilato. Il motivo? Le perplessita di Zinedine Zidane. Il serbo era indicato come prescelto, qualora l'affare Pogba fosse fallito. Ma il tecnico francese non è affatto convinto: vuole che la società spagnola concentri tutte le proprie forze per accaparrarsi l'ex Juventus. Non è persuaso dalle alternative Milinkovic o Pjanic, per questo il club madrileno sarebbe deciso a lasciar perdere queste due piste: per il suo centrocampo, Zidane vuole solo Pogba.

CALCIOMERCATO LAZIO, JONY A UN PASSO

CALCIOMERCATO LAZIO, LE CESSIONI

TORNA ALLA HOME PAGE