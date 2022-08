Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Kiyine potrebbe restare: il motivo"

Potrebbe restare alla Lazio il centrocampista Sofian Kiyine, nonostante il suo futuro sembrava destinato alla Super Lig turca...

La stagione passata di Sofian Kiyine, in prestito al Venezia, gli ha permesso di rientrare tra i convocati di Sarri sia ad Auronzo, sia a Brassau. Il calciatore marocchino per caratteristiche e rendimento ha colpito il tecnico, che vorrebbe trattenerlo a Roma come ulteriore rinforzo a centrocampo. Il suo futuro sembrava destinato alla Super Lig, gli accordi con il Gaziantep sembravano ai dettagli, ma in queste ore la Lazio ha bloccato la trattativa. Secondo quanto riporta il portale turco Gazintepgunes.com, i biancocelesti avrebbero messo in stand-by l'accordo, in attesa che Sarri prende una decisione definitiva al riguardo. Kiyine è un giocatore tecnico e dinamico, il mister pensa che possa aiutare in tal senso per avere un centrocampo più numericamente più lungo e imprevedibile, questo sarebbe il motivo per cui il trasferimento non si è concretizzato come previsto.