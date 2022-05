Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Tare insiste per l'ala del Galatasaray"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Con la conclusione del campionato di Serie A, si sono moltiplicate le voci di mercato relative ai potenziali acquisti da fare prima dell'inizio della prossima stagione. L'ultima indiscrezione in ordine di tempo che riguarda la Lazio è quella che coinvolge Yunus Akgun, ala di proprietà del Galatasaray ma che, nel corso della scorsa annata, si è messo in mostra tra le fila dell'Adana Demirspor. Secondo quanto rimbalzato un po' ovunque in Turchia, Tare starebbe insistendo per il classe 2000, legato al club da un contratto che scadrà a giugno 2024. La trattativa potrebbe entrare nel vivo dopo i primi dieci giorni di giugno, con il direttore sportivo biancoceleste che si sarebbe detto pronto a giungere di persona a Istanbul per avere dei colloqui con la dirigenza. Nell'ultima stagione, il giovane talento ha collezionato 34 presenze, 8 gol e 11 assist se consideriamo solamente le gare giocate in Super Lig.

