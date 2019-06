Calciomercato Lazio, De Maggio: “Il Napoli ha parlato con l'ag. di Radu"

CALCIOMERCATO LAZIO, CONTATTI NAPOLI-RADU - Nell'arco di poche ore, la situazione tra la Lazio e Stefan Radu ha assunto dei contorni impensabili fino a qualche giorno fa. Il romeno è passato da certezza a probabile partente, lasciando scossi e amareggiati tanti tifosi biancocelesti. Radu è un giocatore di grande qualità, dalla buona forma fisica e in grado di donare ampie garanzie dal punto di vista tecnico. Era inevitabile quindi che per lui iniziassero a piovere offerte, e il primo club a muoversi in questo senso, secondo il giornalista Mediaset Valter De Maggio, è stato il Napoli: “Attenzione all’inserimento del Napoli per Radu della Lazio. Ne hanno parlato Giuntoli (ds dei partenopei n.d.r.) e il suo agente Matteo Materazzi, che in questo momento non vuole rilasciare ulteriori dichiarazioni. Potrebbe andare via a parametro zero dalla società biancoceleste”, queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

