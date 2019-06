Frosinone, spunta Nesta come nome per la panchina

Il Frosinone sta cercando un nuovo tecnico e fra i nomi usciti c’è anche quello dell’ex calciatore della Lazio Alessandro Nesta, che lo scorso anno è stato a Perugia e ha diretto la società umbra. Come riporta gianlucadimarzio.com il club ciociaro spinge per chiudere con lui (favorito su Fabio Grosso) e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per definire. Una scelta definitiva dovrebbe essere presa nella giornata di domani.

