Calciomercato Lazio, due club sulle tracce di Andrea Marino: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Andrea Marino è un centrocampista della Lazio Primavera classe 2001. Nonostante la stagione difficile e la retrocessione in Primavera 2, il giovane biancoceleste ha disputato un ottimo campionato. Il suo talento non è passato inosservato agli occhi del Chievo Verona, club militante in Serie B. Quest’ultimo in prospettiva della prossima stagione ha bisogno di rinforzi e, secondo quanto riporta L’Arena, il club avrebbe messo gli occhi su di lui. Il centrocampista ha un contratto con la Lazio fino al 2024 e i biancocelesti decideranno il da farsi. In poche parole se tenerlo da fuoriquota in Primavera o mandarlo a farsi le ossa altrove. Oltre ai veneti, sul calciatore c'è stato anche un sondaggio dell'Alessandria. La Lazio crede molto in Marino, tanto che il suo accordo scadrà tra tre anni, ma potrebbe anche decidere di mandarlo a giocare e fare esperienza altrove. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.