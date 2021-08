Calciomercato Lazio, due club sulle tracce di Rossi: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessandro Rossi è uno dei calciatori della Lazio in cerca di sistemazione. L'ex attaccante della Primavera biancoceleste ha trovato l'accordo per prolungare il suo contratto fino al 2024 e ora sta vagliando varie ipotesi. Il centravanti si trasferirà in prestito e, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, entro lunedì dovrebbe sciogliere i dubbi sul proprio futuro. L'entourage del calciatore sceglierà insieme alla Lazio la destinazione migliore per lui. Tra le piste concrete ci sono anche Siena e Viterbese. L'ultima ipotesi sarebbe un ritorno visto che il ragazzo ha disputato l'ultima stagione proprio in maglia giallobù realizzando cinque gol in 31 presenze. Non vanno sottovalutate, però, ulteriori sorprese e altri club che monitorano e seguono il classe'97.

