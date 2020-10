Calciomercato Lazio, Durmisi: "Il prestito al Brøndby? Era previsto il riscatto"

Polemica aperta tra Riza Durmisi e la dirigenza del Brøndby. L'esterno danese, in uscita dalla Lazio, è stato a un passo dal ritorno nella squadra in cui ha militato tra il 2012 e il 2016, ma alla fine il trasferimento non si è chiuso. Durmisi in un post dei giorni scorsi ha puntato il dito sulla poca chiarezza dei dirigenti del Brøndby, che secondo lui hanno provato fino alla fine a chiudere un affare che non rientrava nelle loro possibilità economiche. Versione diversa quella del tecnico del club ,che ha smentito le parole di Durmisi. Il terzino biancoceleste su Twitter ha risposto a un tifoso danese, che aveva chiesto se l'affare tra Lazio e Brøndby prevedesse un riscatto: "Certo che c'era il riscatto. Non si trattava di un prestito secco per poi tornare indietro in Italia".

