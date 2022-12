Calciomercato Lazio, è sfida con il Napoli per un attaccante

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha da qualche tempo messo nel mirino Walid Cheddira, attaccante del Bari che sta facendo la differenza in Serie B. Il bomber marocchino, oggi in Qatar con la sua nazionale, è stato in grado di realizzare ben 14 gol e 5 assist in sole 15 presenze stagionali, facendo lievitare la sua valutazione da 150.000 euro (prezzo pagato dai pugliesi), ai 6/7 milioni attuali. Oltre ai biancocelesti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, tra l'Italia e l'estero ci sarebbero altre tre squadre su di lui: il Napoli, lo Sporting Lisbona e il Nottingham Forest. In un'eventuale corsa all'attaccante il club partenopeo avrebbe ovviamente una corsia privilegiata: dal momento che la squadra pugliese è di proprietà della Filmauro S.r.l., fondata da Aurelio De Laurentis, il quale ha affidato al figlio Luigi la presidenza del Bari. Ogni discorso, comunque, è rinviato a giugno: sia la Lazio, che le altre società non hanno intenzione di muoversi già da gennaio e lo stesso club biancorosso non vuole privarsi del suo punto di riferimento a stagione in corso.