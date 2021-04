Calciomercato Lazio, ecco la traccia per Hagi: "I biancocelesti lo stanno seguendo"

"Acquisti mirati, per ringiovanire la rosa", queste le parole di Tare a pochi minuti dal match contro il Milan. La Lazio lavora sul mercato, lo sta monitorando, molto della strategia dipenderà anche dalla qualificazione o meno in Champions League. Un nome che però spesso ritorna - e che Tare ha seguito in questi mesi - è quello di Ianis Hagi. Il nazionale romeno, figlio d'arte, sta vivendo un'altra buona stagione con la maglia dei Rangers e a 22 anni punta ora al grande salto in uno dei campionati top d'Europa. La Lazio c'è, s'era mossa anche un anno fa, prima che gli scozzesi esercitassero il diritto di riscatto per prelevare il ragazzo dal Genk e ora sembra pronta a farsi viva ancora una volta. Secondo i media scozzesi, infatti, Hagi piace molto ai biancocelesti che devono però vedersi anche dalla concorrenza del Siviglia. La conferma arriva da Cristian Bivolaru, amministratore delegato del Vitorul Costanza, club fondato nel 2009 da Gheorghe Hagi e in cui Ianis ha mosso i primi passi da calciatore: "Da quel che so l'interesse del Siviglia per Ianis non è nuovo. Mi sembra se ne fosse parlato anche un paio d'anni fa - riporta Glasgowtimes.co.uk.-, prima che andasse ai Rangers. Ma so che anche la Lazio sta seguendo questa pista ed è sul giocatore. Vedremo quindi cosa succederà in estate e quale sarà il futuro di Ianis". Non resta che aspettare gli sviluppi del mercato...