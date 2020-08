Calciomercato Lazio, Everton a un passo da James Rodriguez: fissate le visite mediche?

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Everton è a un passo da James Rodriguez. Il club inglese, che ha chiuso nei giorni scorsi l'acquisto di Allan dal Napoli, sta stringendo per il colombiano. Il giocatore vuole lasciare il Real Madrid, perché i rapporti non sono dei migliori con Zidane, ed è a caccia di una nuova esperienza. Carlo Ancelòtti, che già un anno fa aveva provato a portarlo a Napoli, ha svolto un ruolo fondamentale nell'operazione che sarebbe a un punto di svolta. Secondo Talksport, l'ex Bayern Monaco sarebbe atteso nei prossimi giorni a Liverpool per sostenere le visite mediche con il nuovo club e iniziare la nuova avventura in Premier.

