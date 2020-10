Calciomercato Lazio, fatta per Lukaku all'Anversa: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Fatta per Jordan Lukaku all'Anversa. La Lazio e il club belga chiudono la trattativa in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. Attesa l'ufficialità.

Ultimissime ore di calciomercato e in casa Lazio è caldo il fronte delle cessioni. Dopo aver svolto tutta la preparazione e le amichevoli precampionato, Jordan Lukaku è vicino ai saluti. Trattativa avviata tra i biancocelesti e il club belga dell'Anversa (dove lo scorso anno ha giocato Hoedt) sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. Il belga è ormai fuori dal progetto di Inzaghi e manca soltanto il suo ok per il ritorno in patria.

