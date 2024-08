Calciomercato Lazio | Folorunsho pista viva. Voci da Napoli: "Non si esclude lo scambio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Folorunsho rimane una pista viva in casa Lazio. Il club proverà a concretizzare l'operazione, sperando che la volontà del giocatore di tornare a Roma possa fare la differenza. Da Napoli, nelle ultime ore, è rimbalzata una nuove indiscrezione. In particolare, Gerardo Fasano, giornalista esperto di calciomercato, nell'intervento ad AreaNapoli.it, ha rivelato: "Il Napoli potrebbe decidere di tenere Folorunsho in rosa, ma non escludo un'altra ipotesi. Vecino approderebbe a Napoli, alla Lazio andrebbe l'ex calciatore di Verona e Bari. I partenopei, qualora si concretizzasse tale trattativa, avrebbero anche un conguaglio economico a proprio favore".

