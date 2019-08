Calciomercato Lazio, grandi manovre in difesa: i possibili scenari

Oltre a un nuovo innesto in attacco, la Lazio potrebbe pensare anche al colpo in difesa. Sarà indispensabile, però, concretizzare alcune operazioni in uscita. Tra i partenti ci sono sempre Wallace, Durmisi e Patric. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, piazzare questi giocatori diventa fondamentale per muoversi ancora sul mercato. Se dovesse partire solamente Wallace, sarebbe ancora Patric l'uomo su cui puntare. Lo spagnolo può fare il difensore e l'esterno destro. A quel punto il rampante Armini andrebbe così ad aggiungersi alla batteria difensiva: Acerbi, Radu, Vavro, Luiz Felipe e Bastos.

LE OPERAZIONI - Wallace sembrava essere vicino al Wolverhampton, ma il mercato in Premier si è chiuso e la trattativa è sfumata. Non è semplice piazzarlo, Mendes detiene una parte del cartellino del giocatore: la Lazio deve evitare la minusvalenza (il difensore è costato 8 milioni) e rispettare gli accordi con il procuratore. Anche il Flamengo aveva sondato il terreno, ora si è parlato di Valencia e Deportivo la Coruna. Nemmeno per Durmisi e Patric si è riuscito a concretizzare nulla. Il primo era vicino al Besiktas, ma l’operazione non è andata in porto. Il secondo era stato accostato alla Fiorentina, senza però nulla di concreto. Attenzione però: la partenza dello spagnolo potrebbe smuovere altri ingranaggi. Infatti, considerando la situazione sulla fascia destra, la società potrebbe prendere una decisione ben precisa. Lazzari è una sicurezza, Marusic sta risolvendo un problema accusato al ginocchio. Se quest’ultimo non dovesse riprendersi in fretta, e Patric dovesse partire, Casasola potrebbe essere il nome che fa al caso della Lazio. Si andrebbe ad aggiungere come esterno destro. I biancocelesti lo hanno acquistato a gennaio dalla Salernitana, poi è rimasto in Campania con l’arrivo di Ventura. Con l’ex ct dell’Italia, però, ha rotto subito e si è ritrovato fuori rosa: il mister voleva giocasse come terzino. Casasola era arrivato a Roma pieno di speranze, con la promessa che sarebbe stato valutato durante il ritiro. Ci è rimasto male, ma sogna ancora una chiamata dal club capitolino.

