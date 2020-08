Calciomercato Lazio, Hickey lontano dall'Italia: è a un passo dal Bayern

Aaron Hickey, terzino sinistro degli Hearts, è a un passo dal Bayern Monaco. Il classe 2002, seguito anche dalla Lazio nei mesi scorsi, sembrava vicino al Bologna, tanto da raggiungere anche la città emiliana per un incontro con i rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'inserimento del Bayern Monaco ha però sparigliato il campo e il sì ai campioni di Germania arriverà a brevissimo. Anche il Celtic e soprattutto il Lione avevano manifestato interesse, ma non c'è stato nulla da fare. Il round di calciomercato tra francesi e Bayern per Hickey l'hanno vinto i bavaresi, il secondo sarà mercoledì sul campo con in palio la finale di Champions League.

