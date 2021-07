Calciomercato Lazio, Hincapiè: "Giocare all'estero sarebbe un sogno"

Bruno Hincapiè è un obiettivo della Lazio. Dall'Argentina sono sicuri che i biancocelesti compreranno il giovane ecuadoriano, attualmente di proprietà del Talleres. Il difensore è cercato da tanti club e ancora non è certa la prossima destinazione, ma sicuramente lascerà l'Argentina. Lui stesso lo ha confermato nell'intervista rilasciata a Radio Impacto alla vigilia del match di Copa America contro l'Albiceleste: "Un calciatore sogna di andare all'estero e di andare in campionati migliori. Se mi verrà data l'opportunità di andare, sarà meglio coglierla. Non ho ancora parlato con il presidente Fassi. Non posso promettere ai tifosi che resterò. Non sai mai cosa può accadere".