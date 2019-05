Calciomercato Lazio, il Benfica su Ramires: avanzata un'offerta

Non è ancora finita la stagione, ma l'argomento calciomercato torna prepotentemente a tenere banco. Anche la Lazio dovrà studiare le mosse per costruire una squadra pronta a lottare nel prossimo campionato. Nel recente passato biancoceleste, diversi i nomi accostati al club capitolino. Alcuni altisonanti, altri meno. Un esempio è il centrocampista brasiliano Ramires, che si è svincolato dallo Jiangsu Suning. Per tutta la scorsa estate il suo nome era circolato dalle parti di Formello, come possibile sostituto di Milinkovic. Il gigante serbo, alla fine, non si è mosso da Roma. Secondo quanto riportato da A Bola, quest'anno il giocatore ex Chelsea potrebbe scegliere una meta diversa dalla Serie A. Su di lui forte l'interesse del Benfica, che avrebbe già avanzato un'offerta per assicurarsi le prestazioni di Ramires. In ogni caso, non esiste alcuna possibilità al momento che la Lazio provi un affondo sul centrocampista.

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

CALCIOMERCATO LAZIO, RISPUNTA WESLEY

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 17 maggio 2019 alle ore 15:26