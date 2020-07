Calciomercato Lazio, il dg del Reims: "Berisha la nostra priorità, è un leader"

CALCIOMERCATO LAZIO - Valon Berisha è un nuovo calciatore dello Stade de Reims e il centrocampista è stato accolto con tutti gli onori del caso dal club francese. I transalpini, oltre alle foto di rito, hanno anche presentato l'ex Lazio sul proprio sito ufficiale commentando le sue caratteristiche. Mathieu Lacour, direttore generale dello Stade de Reims, ha commentato l'operazione spiegando che il giocatore era una priorità del calciomercato dei biancorossi. Ecco le sue parole: "L'ingaggio di Berisha dimostra tutta l'ambizione e la voglia di crescere del club. Avevamo in mente lui e nessun altro. Siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto ad un giocatore della sua esperienza che ha mostrato grande interesse verso il nostro progetto. Lo avevamo notato in Europa League con il Salisburgo e ci aveva stupito per le sue prestazioni, il suo agonismo e le sue caratteristiche Il fatto che possa unirsi ai suoi compagni di squadra molto rapidamente dopo alcuni giorni di interruzione è molto positivo per la sua integrazione futura. Benvenuto a un autentico leader".

UFFICIALE - BERISHA CEDUTO ALLO STADE DE REIMS

CALCIOMERCATO LAZIO, BERISHA ALLO STADE DE REIMS: LE CIFRE DELL'AFFARE

