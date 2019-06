Calciomercato Lazio, il Lecce mette gli occhi su Ersoy

L'indiscrezione è arrivata in mattinata, direttamente dalla Turchia: secondo i media, la Lazio avrebbe avanzato un'offerta per Ertugrul Ersoy, difensore centrale classe '97. Il giocatore del Bursaspor avrebbe attirato su di sé anche le attenzioni del Galatasaray, più un altro paio di club tedeschi. Non solo: secondo Gianluca Di Marzio, sul capitano del club turco è forte anche il Lecce. La neopromossa in Serie A non perde tempo e si porta avanti con la pianificazione della prossima stagione: secondo il noto esperto di mercato, sarebbe vicino a Ertugrul Ersoy.

