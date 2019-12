Calciomercato Lazio, il Monaco chiude per Pavlovic: 10 milioni al Partizan

È stato uno dei casi più controversi dell’estate di mercato della Lazio. Strahinja Pavlovic sembrava sul punto di diventare un calciatore biancoceleste, era arrivato a Roma per sostenere le visite mediche, test sostenuti ben tre volte prima che l’affare naufragasse. S’era parlato di visite non superate per dei valori cardiaci sospetti, poi però il ds Tare chiuse la questione dicendo che la trattativa “non era andata in porto per via del mancato accordo tra i club”. La Lazio era disposta a versare 5 milioni nelle casse del Partizan per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 2001 che quest’anno ha già messo insieme 27 presenze tra campionato e coppe con i bianconeri di Belgrado. Una cifra troppo bassa per i serbi che ora però possono veder soddisfatte le loro richieste: secondo Mozzartsport, infatti, il Monaco ha definito l’acquisto di Pavlovic per 10 milioni di euro e potrà accogliere il ragazzo sin dai primi di gennaio quando si aprirà la finestra di mercato invernale. A questi 10 milioni poi si aggiungono il 10% di una futura rivendita e 2 milioni di bonus se il club del Principato dovesse qualificarsi per la prossima Champions o Europa League. Cifre ben lontane, insomma, da quelle su cui trattavano in estate Lazio e Partizan. Pavlovic ha dimenticato Roma, la Lazio e ora nel suo futuro c’è la Ligue 1 e un Monaco che per averlo con sé ha deciso di rompere il salvadanaio e far felice il Partizan.

