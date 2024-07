Calciomercato Lazio | Il Siviglia piomba su Vitor Roque: può partire in prestito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Vitor Roque è pronto a partire in prestito. Sembra essere questa la decisione dell'agente del calciatore nonostante il rifiuto iniziale. Dopo i primi sei mesi non ottimali al Barcellona, il centravanti brasiliano è destinato ad andare a giocare altrove la prossima stagione. Il suo profilo nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Lazio, oltre al Porto, al Corinthians e all'Al-Hilal. Ma agli arabi, come al club verdeoro, è stata subito chiusa la porta.

Da qui nasce perciò l'interesse del Siviglia, come riportato dal portale Sport. Dopo l'addio di En-Nesyri (al Fenerbahce, ndr.), infatti, gli andalusi sono a caccia di un nuovo attaccante. Per il classe 2005 potrebbe essere la piazza ideale, visto il tanto minutaggio che gli verrebbe concesso proprio ne LaLiga che gli consentirebbe di rientrare al meglio in blaugrana. L'opzione sembra essere più che valida, i biancorossi considerano il calciatore un ottimo potenziale. Seguiranno sviluppi.