Calciomercato Lazio | Il Torino lascia Casadei? C'è un nuovo obiettivo a centrocampo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorpasso e controsorpasso, prima o poi una delle due mollerà. Lazio e Torino continuano a dardi battaglia per Cesare Casadei. Al momento è più avanti la società biancoceleste, pronta a fare una nuova offerta al Chelsea per assicurarsi il centrocampista italiano. I granata, dall'altra parte, iniziano piano piano ad allentare la presa e a guardarsi intorno. Ora il classe 2003 dei Blues non è più l'unico obiettivo. Cairo infatti è intenzionato a invertire la rotta e puntare tutto su un altro calciatore: come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, starebbe facendo un tentativo in prestito per Eljif Elmas del Lipsia. L'ex Napoli era stato accostato anche alla Lazio.