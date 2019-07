Calciomercato Lazio, il Trabzonspor: "Ecco quanto serve per Yazici"

Yazici e la Lazio: la storia continua. Il turco è il profilo individuato da Igli Tare per sostituire Milinkovic in caso di addio. E la trattativa con il Manchester United va avanti. Yazici piace, ma il suo club, il Trabzonspor, non è interlocutore facile. Sa di avere tra le mani un gioiellino e vuole trarne il massimo. Il presidente del club di Trebisonda, Ahmet Agaoglu, sa che Yazici vuole spiccare il volo e non intende mettersi di traverso, ma pretende una cifra importante come confidato ai media turchi: "Noi sappiamo che Yazici vuole fare il salto di qualità, ma chi lo vuole deve accontentarci. Per chiudere la trattativa servono 20 milioni e noi pretendiamo anche il 20% sulla futura rivendita". Cifre che per ora hanno fatto arenare la trattativa con il Lille. La Lazio ora aspetta, cedere Milinkovic e poi tuffarsi su Yazici. Le condizioni sono chiare.