Calciomercato Lazio, il West Ham vicino a Gotze: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gotze è vicino a sbarcare in Premier League. L'attaccante tedesco si è svincolato dal Borussia Dortmund ed è a caccia di una nuova avventura lontano dalla Germania. Nei mesi scorsi il calciatore era stato accostato e proposto con insistenza a Lazio e Milan, me nessuna delle due aveva affondato il colpo. Secondo il Daily Express, sulla punta ci sarebbe il forte interesse del West Ham. I londinesi starebbero valutando il suo profilo e sarebbero tentati dal portarlo in Premier. I prossimi giorni saranno decisivi per l'esito dell'affare.

