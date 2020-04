Calciomercato Lazio, in lista anche Götze: affare difficile

Mario Götze talento perduto. Il tedesco era una giovane promessa, Campione del Mondo nel 2014, poi si è perso. Oggi ha 27 anni, non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza a giugno. Viene da diverse stagioni difficili, all’estero mettono anche la Lazio sulle sue tracce. Quest’anno 19 presenze, 3 gol e 1 assist. A Dortmund è tornato dopo aver provato il grande salto al Bayern Monaco, mossa che ha pagato, non si sono più viste le sue ottime giocate. Il suo entourage lo sta proponendo a diverse squadra, anche la Roma pare sia interessata. Götze ha un carattere difficile, ha bisogno di ritrovarsi. In Germania guadagna tantissimo, circa 10 milione a stagione. Di sicuro dovrà ridursi lo stipendio di molto. E non è detto che basti per rientrare nei parametri biancocelesti.