Calciomercato Lazio, l'Eintracht furioso con Kostic: "Domani non giocherà"

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Dopo le parole del ds Krösche, l'Eintracht Francoforte ha pubblicato un tweet tramite il proprio account ufficiale per spiegare che il club "farà a meno di Filip Kostic nella trasferta di Bundesliga di sabato. Il centrocampista non ha partecipato all'ultimo allenamento di oggi. Kostic ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2023".

Filip Kostic ha disertato l'allenamento di oggi, sta facendo di tutto per essere ceduto. Un atteggiamento che ha dato molto fastidio all'Eintracht Francoforte: il ds Krösche ha preso posizione contro il comportamento del serbo, obiettivo di mercato della Lazio. "L'atteggiamento di Filip ci irrita molto. L'Eintracht Francoforte non può essere messo sotto pressione", le parole del dirigente tedesco.