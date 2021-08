Calciomercato Lazio, Kostic non si allena con l'Eintracht: vuole la cessione

Kostic sta cercando di dare il suo contributo per far sì che il suo passaggio alla Lazio possa concretizzarsi. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, l'ala serba non è scesa in campo oggi per l'allenamento con l'Eintracht Francoforte, proprio per provare a forzare la sua cessione. Le indiscrezioni dicono anche che il giocatore non prenderà parte alla trasferta di domani in programma contro il Bielefeld. Una mossa che sa tanto d'addio per Kostic, un assist che potrebbe essere decisivo per sbloccare la trattativa tra i due club. Al momento i tedeschi chiedono 18 milioni di euro più bonus (operazione a titolo definitivo), contro un'offerta della Lazio da 16-17 (bonus compresi), con la formula del prestito e diritto di riscatto.