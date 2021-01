Calciomercato Lazio, l'Inter allontana l'idea Gomez? Marotta: "Nessun investimento in questa sessione"

Tra le suggestioni più forti in casa Lazio, c'è sicuramente quella del Papu Gomez. I biancocelesti dovranno cercare di sfruttare la sessione di mercato invernale per puntellare la rosa. Il giocatore era già entrato in orbita biancoceleste negli scorsi anni, l'operazione è difficile ma sognare non costa nulla. Gomez sta vivendo una situazione difficile a Bergamo, potrebbe quindi cambiare aria per tornare a splendere. Le pretendenti, certo, sono tante. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto dell'Inter come possibile meta per l'argentino. Eppure, ai microfoni di Sky prima della gara con il Crotone, Marotta ha fatto chiarezza sul mercato nerazzurro: "Rientra tutto in un concetto di normalità, ci sono dinamiche che tutte le società stanno vivendo. Tra poco si aprirà il mercato, abbiamo delineato le linee guida che non ci consentiranno di fare investimenti, in questo momento di contrazione finanziaria è chiaro che tutte le società europee non faranno operazioni rilevanti. Si va avanti in un momento interlocutorio della stagione, cerchiamo oggi di fare una bella partita e portare a casa i tre punti".