Calciomercato Lazio, la Fiorentina non molla Caicedo: Commisso pronto a chiamare Lotito

Negli ultimi giorni il nome di Caicedo è finito sotto i riflettori. Lunga fila per la pantera, che in questi anni è esploso con la Lazio fino a divenirne simbolo. Per lui è concreto l'interesse dell'Inter, ma anche la Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi sul giocatore. Della Fiorentine si era già parlato, e sembra che i viola non abbiano intenzione di mollare la presa. Come riporta il Corriere della Sera, Rocco Commisso sarebbe pronto a chiamare Lotito per abbassare le attuali pretese economiche del patron biancoceleste. Caicedo è ormai pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi, ed è chiaro che l'allenatore vorrebbe tenerlo fino al termine della stagione. Si attendono ulteriori mosse da parte dei pretendenti, ma la Lazio non cederà facilmente uno dei suoi pezzi migliori.