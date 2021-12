Calciomercato Lazio, la porta resta un rebus: intanto Strakosha insidia Reina

Controsorpasso rimandato, almeno questa sera, dato che in porta giocherà di nuovo Pepe Reina. Il dualismo tra l'estremo difensore spagnolo e Strakosha è ben proporzionato tra le partite di campionato e quelle di coppa ma non è detto che l'albanese non possa tornare il titolare della Lazio. Le ultime prestazioni dell'ex Liverpool hanno sollevato qualche dubbio sulla sua affidabilità e anche Sarri non ha negato che vengono fatte delle valutazioni continue a riguardo. In futuro poi si dovrà sicuramente intervenire sul mercato, verosimilmente per giugno dato che a gennaio non ci sono le condizioni.

MERCATO - Il nome fatto da Sarri, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è quello di Kepa del Chelsea. I blues potrebbero lasciarlo partire in prestito vista la presenza di Mendy ma l'ingaggio di 5 milioni resta un forte ostacolo. Se il club inglese sarà disposto a pagare parte dello stipendio l'operazione potrebbe andare a buon fine, altrimenti resta fantamercato. In ogni caso prima andrà definita la situazione "in casa", con Strakosha in scadenza nel 2022 e Reina che rinnoverà automaticamente se la Lazio si qualificherà per le coppe europee anche il prossimo anno.