Calciomercato Lazio, le cessioni sono il primo obiettivo: il piano di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prima bisogna vendere e poi si potrà pensare a dei possibili colpi per la finestra di calciomercato valida per la sessione invernale. Se è vero che Sarri ha richiesto due giocatori per due ruoli che in questo momento hanno bisogno d'aiuto, è pur vero che però si passerà per le cessioni per rialzare l'indice di liquidità. Tra i nomi indiziati che potrebbero salutare la Capitale c'è Muriqi molto corteggiato dall'Hull City, l'ostacolo è la formula dell'operazione: il club inglese punta al prestito ma Lotito vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

GLI ESUBERI - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tra coloro che darà il suo addio alla Lazio è Gonzalo Escalante. Su di lui c'è il Deportivo Alaves e l'affare dovrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto, in obbligo a 2,5 milioni in caso di salvezza del club spagnolo. Vavro è a un passo dall’Huesca, complicati però gli accordi economici per cartellino e lo stipendio. Il Cadice era su Jony offrendo un prestito fino a fine stagione a patto che la Fifa non blocchi l’operazione. Il Vicenza sta lavorando per trovare un accordo per Jordan Lukaku in scadenza di contratto. Siamo nel vivo, la palla adesso è nelle mani di Lotito.

Pubblicato il 4/01