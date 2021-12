Calciomercato Lazio, dalla Spagna: la FIFA irrompe nel passaggio di Jony al Cadice

Si complica la pista che porta Jony Rodriguez al Cadice. Il terzino sinistro di proprietà della Lazio, fuori da tempo dal progetto di Sarri, è alla ricerca di una nuova avventura per trovare più spazio e continuità. Diverse squadre di Segunda Division hanno messo gli occhi sullo spagnolo ai saluti con il club biancoceleste. In particolare il Cadice sembra pronto a offrire un prestito fino al termine della stagione. La trattativa però è tutt'altro che semplice. Come riporta il sito spagnolo elgoldigital.com, la FIFA si è intromessa nell'affare che porterebbe il classe 1991 in Spagna. Jony infatti deve risolvere prima dei problemi con il Malaga. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore dovrà pagare circa 8 milioni di euro al suo ex club perché, secondo il presidente Al Thani, si è liberato praticamente a zero ma andando contro le clausole presenti sul suo contratto. Sicuramente il Cadice è una delle squadre in pole per l'esterno spagnolo che prima però dovrà sciogliere questo nodo importante.