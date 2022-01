Calciomercato Lazio, dalla Spagna sicuri: "Vavro vicino al ritorno all'Huesca"

La Lazio ha bisogno di liberarsi dei giocatori ormai fuori dal progetto tecnico. Dopo l'imminente cessione di Escalante, un altro giocatore è vicino a lasciare Formello. Dalla Spagna rimbalza la notizia di un ormai certo ritorno di Denis Vavro all'Huesca. Inizialmente la società capitolina avrebbe preferito cedere il difensore in una squadra con più visibilità, ma la necessità, anche economica, del club ha avuto la meglio. Per il portale Radiohuesca.com il ritorno dello slovacco in Secunda Division sembra ormai cosa fatta.