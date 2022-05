Calciomercato Lazio, lo Sporting Gijon vuole tenere Jony: i dettagli

Il club saturiamo vorrebbe trattenere il calciatore che ha giocato in Seconda Divisione da gennaio. Prima però c'è la Lazio da accontentare...

CALCIOMERCATO LAZIO - Lo Sporting Gijon vorrebbe trattenere Jony Rodríguez. Il giocatore, tornato in Spagna con la formula del prestito a gennaio, non è riuscito a esprimersi al meglio con appena 6 presenze nella seconda divisione iberica. Tuttavia il giocatore è un idolo e il club vorrebbe trattenerlo a ogni costo. Secondo El Comercio, la società spera che il giocatore possa liberarsi dalla Lazio e rimanere in Asturia. Il giocatore ha il contratto in scadenza con i biancocelesti in scadenza nel 2023 e un addio anticipato non è un'ipotesi così remota. Lo Sporting è pronto a mettere sul piatto un quadriennale all'esterno mancino per spalmare e ammortizzare i costi dell'ingaggio (Jony attualmente guadagna 1,2 milioni a.stagione alla Lazio, cifra alta per i parametri di un club di serie B spagnola). Per i tifosi è un beniamino, anche il presidente stravede per lui e in panchina è tornato Abelardo Fernández. Come sottolinea il portale, l''arrivo di Abelardo ha dato una spinta alla motivazione di Jony visto che si tratta dell'allenatore che gli ha dato l'opportunità di esordire nel calcio spagnolo e di rendere al meglio delle sue potenzialità. Mancano due partite alla fine della stagione e il Gijon spera che Jony possa rimanere anche nella prossima. Prima va trovato un accordo con la Lazio che ha tutto l'interesse di lasciar partire il giocatore. Resta da stabilire la formula. Già la scorsa estate si era parlato dell'ipotesi svincolo per lui, chissà che non possa concretizzarsi a 12 mesi dalla scadenza del suo contratto.