Calciomercato Lazio, Lotito rivuole Kiyine alla Salernitana: Sofian chiede tempo

CALCIOMERCATO LAZIO - Sofian Kiyine e la Salernitana, un sodalizio che a sorpresa potrebbe riaccendersi. L'esterno marocchino, dopo un anno più che positivo in Campania, aveva salutato il club granata per lanciarsi nella sua nuova avventura alla Lazio. Il jolly ha lavorato alle dipendenze di Simone Inzaghi ad Auronzo, ma la sensazione è che il calciatore abbia bisogno di giocare con maggiore continuità di quello che potrebbe fare in biancoceleste. I capitolini avranno un calendario fitti di impegni di primo piano tra campionato e Champions League, difficilmente il mister piacentino potrà concedersi troppi esperimenti. Per questo motivo il patron Claudio Lotito vorrebbe riportare Kiyine alla Salernitana. I contatti con l’entourage dell’ex Chievo ci sarebbero già stati e il giocatore, molto felice del gradimento di dirigenza e staff campano, ha chiesto qualche giorno per decidere. Il patron gli ha illustrato il progetto Castori che lo vedrebbe protagonista e spera di convincerlo. Sofian sperava in una nuova avventura in Serie A o in una possibilità nella Lazio. Nei prossimi giorni si svelerà l'arcano e in casa biancoceleste si deciderà il suo futuro e molto dipenderà anche dall'arrivo o meno di Fares e dalle condizioni di Lulic e Lukaku, fermatosi oggi in allenamento. Entro martedì dovrebbe arrivare una risposta per capire se Kiyine continuerà la sua avventura con l'aquila sul petto oppure tornerà per un'altra stagione all'Arechi rimandando di dodici mesi il suo appuntamento in biancoceleste.

Pubblicato il 3/09 alle 20.00