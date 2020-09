Calciomercato Lazio, sui social spopola l'hashtag #FreeMuriqi

Il futuro di Vedat Muriqi è sempre più un'incognita. L'attaccante sembra a un passo dall'approdo in biancoceleste, ma la trattativa non si è ancora conclusa. Al giallo relativo all'infortunio, aveva fatto seguito il messaggio dello zio che si congratulava per il trasferimento alla Lazio. Poi erano arrivate le dichiarazioni del dirigente del Fenerbahce e quelle dello stesso giocatore, che si lamentava pubblicamente per un'operazione "troppo lunga, logorante". Nelle ultime ore si sono registrati importanti passi in avanti, ma per il calciatore turco non sembra essere ancora arrivato il momento di approdare ufficialmente nella Capitale. Intanto, i tifosi della Lazio, che stanno seguendo tutti i movimenti di calciomercato, hanno lanciato l'hashtag #FreeMuriqi. Tutti si augurano che presto il club si convinca ad accettare l'offerta della compagine biancoceleste, e lasci finalmente andar via l'attaccante, pronto e convinto di vestire la maglia della Lazio. In attesa della svolta, i sostenitori capitolini stanno facendo del loro meglio.

