FIGC, Nardella sul nuovo centro tecnico di Roma: "La casa degli Azzurri rimane Coverciano"

La Nazionale italiana avrà un nuovo centro tecnico per le giovanili e sorgerà nella Capitale, sui terreni del Salaria Sport Village (precedentemente confiscati a Diego Anenemone, ndr). Come abbiamo riportato ieri, il responsabile sarà Marco Tardelli. Il presidente della FIGC Gravina ha descritto il centro come la nuova casa degli Azzurri.

Questo non è andato giù al sindaco di Firenze Nardella che, come riporta l'ANSA, ha voluto mettere specificare: "Faccio un grande in bocca al lupo a Marco Tardelli, grande calciatore, nonché anche un caro amico, per questo incarico che gli è stato affidato dalla Federazione italiana e sono anche felice che la Figc abbia deciso di realizzare un nuovo centro tecnico per le Nazionali giovanili ma, per carità, non chiamiamolo 'Nuova Coverciano' perché di Coverciano ce n'è una sola, è quella di Firenze ed è destinata a crescere sempre di più. La casa degli azzurri è qui e noi la vogliamo difendere e valorizzare il più possibile".