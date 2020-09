Italia, prove di esultanze per gli azzurri: Immobile sceglie la dedica a Jessica - VD

Prima dell’inizio della Serie A, ci saranno i test nazionali validi per la Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo domani sera alle 21:00 contro la Bosnia e lunedì prossimo contro l’Olanda. Tra le fila dell’Italia ci saranno anche i laziali Francesco Acerbi e Ciro Immobile che hanno lasciato in anticipo il ritiro di Auronzo di Cadore. Durante lo shooting fotografico effettuato con i calciatori in posa con la nuova maglia, sono state riprese anche le varie esultanze. Ciro ha scelto la sua solita dedica per Jessica, sorriso stampato sul volto e “J” mimata con le mani. Manca un giorno al primo match della Nazionale Italiana e potrebbe essere l’occasione giusta per l’attaccante biancoceleste per ricominciare con quello che sa fare meglio: gol.

