Calciomercato Lazio | Lotito vuole blindare Luis Alberto: ecco cosa manca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto, stregato ma non stregato. L'offerta da cifre da far rizzare i capelli, non ha smosso più di tanto il centrocampista della Lazio. L'Al Duhail, club di Doha, aveva offerto un mega contratto da 8 milioni di euro per 4 anni, mentre a Claudio Lotito solo 15 milioni per il cartellino: proposta declinata. Per questo il patron vuole sferrare la giusta mossa per mettere a tacere ogni ipotesi araba. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nei prossimi giorni si lavorerà per blindare Luis Alberto con un rinnovo del contratto. L’intesa con il numero 10 non è stata ancora trovata, ma potrebbe essere trovata entro la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il Mago ha aperto alla permanenza, ora sta a Lotito contrarre matrimonio.